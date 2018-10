Im Takt von „Supp un Knepf“

Reilingen.„Nach einem sehr heißen Sommer, der uns seit Mai viel Hitze, wochenlange Regenpausen mit viel Wind und sogar Dürre beschert hat, treffen wir uns heute wieder zum Erntedankfest“, begrüßte Claudia Geng, die Vorsitzende des Vereins der Landfrauen, die Mitglieder zur Erntedankfeier.

Auch wenn es heute als selbstverständlich gesehen wird, dass immer frische Lebensmittel in den Regalen stehen, sei dies jedoch nicht immer so gewesen, betonte Geng. Gerade früher habe die Arbeit auf den Feldern den Menschen viel Kraft abverlangt und man sei von den äußeren Umständen, wie zum Beispiel dem Wetter, sehr abhängig gewesen. Der Ertrag der Ernte war die Verpflegung für den Winter und musste für die ganze Familie reichen.

Weshalb es in der katholischen Kirche bereits seit dem dritten Jahrhundert das Erntedankfest gebe, bei dem man für die Ernte dankte. Ein schöner Brauch, den die Landfrauen in der Besenwirtschaft Schell aufgriffen und feierten. Beim Anblick eines schön und reichhaltig angerichteten Erntedanktisches sangen sie gemeinsam Lieder, unter anderem „Danke“ und „Bunt sind schon die Wälder“.

Vom täglichen Brot

Nach einer Zusammenfassung wie das diesjährige Wetter auf die Frucht und die Ernte gewirkt habe, erklärte Claudia Geng, dass das Getreide durch die Trockenheit in diesem Jahr früher als normal eingebracht worden sei. Mit diesen Worten leitete sie weiter an Philipp Bickle und Sigrid Müller-Dorn die viel Anekdoten aus früheren Zeiten rund um das Thema Brot vortrugen.

Unter dem Motto „Brotbacken – damals und heute“ berichtete Sigrid Müller-Dorn über die vielen verschiedenen Getreidearten, deren Anbau, die schwere Ernte und das Dreschen vor vielen Jahrzehnten. Dazu hatte sie einen Dreschflegel aus dem Museum mitgebracht und viele der Frauen konnten sich noch gut an die Arbeit erinnern. Dabei kam es beim Schlagen auf den richtigen Takt an, der in Reilingen auf „Supp un Knepf“ geschlagen wurde.

Sigrid Müller-Dorn ging in der Zeit noch weiter zurück, bis vor Christi Geburt, als noch kleine harte Fladen gebacken wurden und durch den „Küchenschreck“ einer Ägypterin, die vergessen hatte, den Teig zu backen, ein Laib zu gären begann und so ein lockeres Brot entstand. Bei Reilinger Frauen, die ihr Brot früher noch selbst gebacken hatten, und bei verschiedenen Bäckern hatte sich die Referentin Informationen über das Brotbacken in alter Zeit eingeholt und schilderte diese zusammen mit Beiträgen von Philipp Bickle in einem interessanten Vortrag.

Dazu hatten Müller-Dorn und Bickle aus dem Heimatmuseum einige Backutensilien mitgebracht und veranschaulichten so ihre Ausführungen. Zu guter Letzt gab es einen historischen Film über das Brotbacken und natürlich einen ordentlichen Applaus.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 18.10.2018