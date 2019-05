Im weißen Gewand zur Erstkommunion

Seit November hatten sich 25 Kinder auf ihre Erstkommunion vorbereitet, heißt es in einer Pressemitteilung der katholischen Kirchengemeinde. Am gestrigen Sonntag feierten sie mit Kaplan Tobias Streit in einem Festgottesdienst ihre Erstkommunion. In die Gemeinschaft aufgenommen wurden: Marcel Arabo, Marina Arabo, Yazar Di Giorgio, Nora Fillinger, Maximilian Gaub, Julian Goldbach, Bastian Graf, Frieda Grandt, Lena Haberbosch, Livia Harder, Jakob Herrmann, Wiebke Heun, Vanessa Klebert, Samuel Koschel, Nicole Ludvig, Patricia Ludvig, Lennard Michalik, Thea Neuhoff, Leon Rittmaier, Stefano Scarciglia, Jakob Schirmer, Mariella Seiler, Daniel Vaz Valero, Noel Vögtle und Juliana Winkler. zg

