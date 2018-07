Anzeige

Reilingen.Rund um den Schul- und Hallenkomplex in der Wilhelmstraße ist viel öffentliches Grün, darunter etliche Quadratmeter Rasenflächen. Bisher musste der Bauhof mit seinem Mähgerät anrücken und die Pflege der weitläufigen Flächen übernehmen. Künftig sollen die Hausmeister selbst in der Lage sein, das grüne Umfeld in Schuss zu halten. Als Arbeitsgerät steht ihnen ein Rasentraktor aus der Produktlinie von John Deere zur Verfügung. Er wurde dieser Tage angeliefert und kostet rund 5000 Euro.

Mit einer leichtgängigen Zwei-Pedal-Fußautomatik steuert der Fahrer bequem den Fahrtrichtungswechsel und die Fahrgeschwindigkeit. Der benzinbetriebene Zweizylinder-V-Motor verfügt über 12,2 Kilowatt. Das Mäh- und Mulchgerät ist für eine Fläche von bis zu 8000 Quadratmeter geeignet und hat eine Arbeitsbreite von 1,25 Meter. Ein Grasauffangsystem befindet sich am Heck.

Der Aufsitzrasenmäher ist für den Winterdienst umrüstbar. Das will sich die Gemeinde zunutze machen und plant in einer zweiten Stufe, die Zusatzgeräte im kommenden Jahr anzuschaffen. jd