In der Erinnerung liegt die Kraft zum Widerstehen

Reilingen.Auch mit dem Abstand von fast 75 Jahren ist es schwierig, dem Grauen einen Namen zu geben, in Worte zu fassen, was in den Jahren der Nazidiktatur Menschen Menschen angetan haben. Die Schüler der Schillerschule haben es am gestrigen Morgen eindrucksvoll geschafft. Mit nüchternen Worten gelang es ihnen, den Schrecken zu schildern, der mit dem Begriff Holocaust verbunden ist.

Die Veranstaltung für die Acht- bis Zehntklässler fand in Anlehnung an die Gedenkveranstaltung des Bundestags für die Opfer des Nationalsozialismus statt. An diesem Tag wird an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz erinnert, hielt Rektor Falk Freise in seiner Begrüßung der Schüler fest und betonte, wie wichtig es sei, sich zu erinnern, um zu verhindern, dass sich eine solche Tat wiederholt.

Anschließend war es an den Schülern, die Zeit der Weimarer Republik und die Schreckensherrschaft der Nazis in Erinnerung zu rufen. Seit 1750 gab es eine jüdische Gemeinde im Ort, erinnerten die Schüler, 1937 hörte sie auf zu existieren. Mit knappen Worten umrissen sie das Leben der jüdischen Gemeinde, die im 19. Jahrhundert noch ein Zehntel der Gemeinde ausmachte, deren letzter Angehöriger 1940 ins Konzentrationslager nach Frankreich verbracht wurde.

Mit welcher buchhalterischen Brutalität die Nazis vorgingen, machten die Schüler mit kurzen, skizzenhaften Schilderungen deutlich, bei denen das Grauen hinter den Buchstaben lauerte. Dass es auch Widerstand, zivilen Ungehorsam gab, wurde am Beispiel der Weißen Rose deutlich gemacht. Ein Widerstand, der wichtig war, um ein Zeichen für die Menschlichkeit zu setzten, der mit einem hohen Preis bezahlt wurde.

Die Lehrer Philipp Seitz und Carina Weber hatten den Holocaust mit ihren Schülern zuvor im Unterricht behandelt und dabei auch den Bezug zur Gegenwart gesucht, versucht ein Bewusstsein zu schaffen, um den Anfängen zu wehren. aw

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 01.02.2019