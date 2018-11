In der Gemeinde aktiv

Reilingen.Bei der Hauptversammlung begrüßte Vorsitzender Jens Kilian die Mitglieder und gab einen Rückblick. So beteiligte sich der Verein im Frühjahr an der jährlichen Säuberungsaktion der Gemeinde, ebenso nahm man erneut an der Dorfmeisterschaft im Elfmeterschießen erfolgreich teil. Der wöchentliche Trainingsbetrieb läuft und ist grundsätzlich gewährleistet.

Kassenwart Bodo Takatsch stellte den Kassenbericht vor. Im Hinblick auf die gute finanzielle Situation des Vereins können die Mitgliedsbeiträge weiterhin konstant gehalten werden. Aufgrund der guten Kassenführung wurde der Vorstand entlastet.

Auch Neuwahlen standen dieses Jahr an. Gewählt und im Amt bestätigt wurden der zweite Vorsitzende Jürgen Nowack sowie Schriftführer Roland Rapp.

Neue Mitglieder sind bei dem Verein jederzeit willkommen. Wer Spaß und Freude am Ballspiel hat, der kann sich melden. Trainingszeiten sind freitags von 21 bis 22 Uhr in den Fritz-Mannherz-Hallen. Ansprechpartner ist Jens Kilian, Telefon 06202/4 09 28 75 oder E-Mail sv04reilingen@gmx.de.

