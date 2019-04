In der Natur lernen, denken und handeln

Reilingen.Fleißig graben, hacken und säen die Kinder des Waldkindergartens Kindertreff in ihrem neuen Obst- und Gemüsebeet. Die ersten Pflanzen, Zwiebeln und Erdbeeren haben bereits einen Platz im Beet. Die Jungen und Mädchen können den Tag kaum erwarten, an dem sie endlich die ersten roten Beeren vom Strauch pflücken können. Ihre Gießkannen füllen sie an einem 1000 Liter Wasserkanister – schließlich müssen die Stecklinge regelmäßig gegossen werden. Bis zum fertigen Beet war es jedoch ein hartes Stück Arbeit.

Anfangs war der Boden hart und fest, so dass die Erde mit schweren Geräten aufgelockert und gerodet werden musste. In stundenlanger Arbeit jäteten verschiedene Helfer die Fläche und befreiten die Erde von Gras und Unkraut. Der vom Bauhof befüllte Wasserkanister, sowie die nötigen Geräte, wurden von Reckitt Benckiser aus Heidelberg gesponsert und aufgebaut.

Vor zwei Jahren hat das Unternehmen das globale Programm „Give Time“ ins Leben gerufen, bei dem alle Mitarbeiter einen Anspruch auf zwei bezahlte Tage pro Jahr haben, um sich freiwillig für einen guten Zweck zu engagieren.

Im Fokus steht die gemeinsame globale Vision „healthier lives, happier homes“ (deutsch: „ein gesünderes Leben und ein glücklicheres Zuhause“). Durch das Programm werden Einrichtungen wie der Kindertreff mit der Zeit und den Fähigkeiten der Mitarbeiten von Renckitt Benckiser unterstützt.

Einweihung bei Sonnenschein

Vier Mitarbeiter waren deshalb drei Tage beim Waldkindergarten vor Ort und halfen tatkräftig beim Errichten des Beetes und allem was dazu gehört, inklusive eines Toilettenhäuschen, mit.

Bei Sonnenschein weihten alle Helfer zusammen mit den Kindern und Erziehern das Projekt ein und die ersten Pflanzen wurden ins Beet gesetzt. „Wir pflanzen Babyzwiebeln, die werden erwachsen und scharf – das mag ich nicht“, erklärte der vierjährige Jonas. „Hier leben Regenwürmer, die machen die Erde gut“, fügte die gleichaltrige Leilani hinzu. Bevor es dann Häppchen zur Stärkung gab, sangen die Kindergartenkinder gemeinsam das Lied „Im Märzen der Bauer“ und präsentierten zum Dank für die vielen Unterstützer ihre „Alle unsere Helfer“-Version des Evergreens von Queen „We will rock you“.

„Wir haben einen Gartenplan mit Fruchtfolge entworfen – vom Kohlrabi über Kartoffeln bis zum Lauch werden wir alles anpflanzen“, erklärte die Leiterin des Kindergartens Doris Lochner im Gespräch mit unserer Zeitung. „Die Kinder finden das Projekt super und wollen gar nicht mehr weg. Das Beet ist außerdem ein unglaubliches Lernfeld.“ Die Kinder würden so Zusammenhänge erkennen, ein Gefühl für Regionales entwickeln und die Natur in ihr Denken und Handeln mit einbinden. Alle Sinne werden mit einbezogen und die Kinder lernen begreifbar einen nachhaltigen Umgang.

Das angebaute Obst und Gemüse wird später selbstverständlich für die eigene Küche verwendet. „Alle helfen ganz fleißig mit kleinen Rechen und Hacken mit. Es gibt aber auch Spielpausen, wir machen schließlich keine Kinderarbeit“, sagte Lochner und lachte. Jede der zwei Gruppen sei einen Tag draußen beim Beet, das sei für die Kinder etwas ganz Besonderes. caz

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 30.04.2019