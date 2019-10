Publik Viewing in Oftersheim zur Leichtathletik-WM

Daumendrücken für Malaika Mihambo

Topfavoritin Malaika Mihambo ist souverän in das Weitsprung-Finale bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha eingezogen. Die Europameisterin von der LG Kurpfalz (TSV Oftersheim) kam am Samstag in der Qualifikation im ...