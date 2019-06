In Stadt des Goldenen Dachls Gold erspielt

Reilingen/Innsbruck.Der Jubel kannte keine Grenzen, als am Sonntag in der Olympiahalle in Innsbruck die Sieger beim 13. World Music Festival verkündet wurden: Das Akkordeonorchester Reilingen hat in Spielgemeinschaft mit der Mannheimer Formation „Akkordeon im Quadrat“ beim Wettbewerb in der höchsten Stufe den Sieg geholt. Damit wurden die 42 Musiker um Leiter Johannes Grebencikov für die seit November dauernden

...