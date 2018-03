Individuelle Förderung steht im Mittelpunkt

Anzeige

REILINGEN.Die Friedrich-von-Schiller-Schule wird mit dem Beginn des neuen Schuljahres zur Gemeinschaftsschule. Was das für den Unterricht in der bisherigen Grund- und Werkrealschule mit 320 Schülern bedeutet, wie das Konzept der individuellen Schülerförderung aussieht, das erlebten in großer Zahl Eltern und künftige Schüler in rund zwei Stunden beim Info-Tag am letzten Freitag.

Schulleiter Falk Freise und Konrektorin Alexsandra Misra sammelten die Eltern zu zwei intensiven Präsentationen mit viel Raum für Fragen, während im gesamten Schulhaus Schüler und Lehrer Teile aus dem umfassenden Unterrichtsangebot (be-)greifbar zeigten.

Großes Interesse am Tagesablauf

Die Fragen der Eltern konzentrierten sich überwiegend darauf, wie der Tagesablauf im Ganztagsbetrieb für die Schüler gegliedert ist. „Die Schule öffnet um sieben Uhr, dann haben etwa die Fahrschüler Zeit Inhalte nachzubereiten oder sich auf den Unterricht vorzubereiten“, erklärte das Schulleitungsteam. Ein erster Unterrichtsblock schließt sich an, dem eine 20-minütige Pause folgt. Der nächste Unterrichtsblock umfasst 90 Minuten Pflichtunterricht in flexibler Gestaltung durch den Lehrer. Ab 11.15 Uhr ist Bewegungszeit, der anschließende Lernblock geht in die Lernzeit mit Wochenplanarbeit, individualisierten Hausaufgaben mit Hilfe durch die Klassen- und Fachlehrer über. Das Mittagessen, die Kreativzeit und die Ruhezeit trennen den Vor- vom Nachmittag, der dann mit AG’s und weiteren Angeboten gefüllt ist.