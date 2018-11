Individuelle Geschenktipps

Reilingen.Der Duft von Glühwein, Crêpes und anderen Köstlichkeiten liegt in der Luft beim Adventszauber von Kunst und Gefunkel. Der kleine, aber feine Weihnachtsmarkt findet am Freitag, 23. November, von 16 bis 20 Uhr und am Samstag, 24. November, von 13 bis 18 Uhr in der Industriestraße 4 statt. Es gibt viel zu sehen und zu bestaunen – und an schön dekorierten Ständen allerlei Geschenke für das Weihnachtsfest zu kaufen.

Eine große Auswahl an Kräutern, Tees und Gewürzen finden die Besucher am Stand von Cristal M. Klemens erwerben. Bei Eva Ciuman von Avandamaralda duftet es nach selbst gemachter Seife und Duftöl. Filigran gearbeitete Weihnachtsdekoration für den Tannenbaum bietet Karin Erbrecht an, und Martin Zimmermanns Honig darf nicht fehlen. Ein Blickfang sind die Geschenkideen aus Minis Kreativwerkstatt.

Gabi Schultheis von Bänder & mehr bestückt ihr Zelt mit Weihnachtsdekoration, Adventskränzen und Rostigem aus Metall. Andrea Armadas „The lovely sew shop“ bietet Handgemachtes aus Stoff an und Damaris Skiepko präsentiert ihre genähten und bestickten Geschenke, Deko und Accessoirs. Bei Veranstalterin Pia Hampel von Kunst und Gefunkel gibt es Unikatschmuck, Mode, Tücher und Taschen bekommen sowie eine Auswahl ihrer Acrylmalerei.

Für die musikalische Unterhaltung sorgen am Freitag die Zwillinge Dario und Marco Klein von der Band „Used“. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 21.11.2018