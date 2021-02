Individuelles Lernangebot

Reilingen.Wohin soll das Kind nach der Grundschule wechseln? Eine schwierige Frage, die gleichzeitig mit einem Wechsel des Schulorts einher geht, gibt es in der Gemeinde kein weiterführendes Angebot. Da bietet sich in Reilingen mit der Gemeinschaftsschule eine echte Alternative. Nicht nur wegen der wohnortnahen Lösung, sondern auch wegen der Form des Lernens. Die die „Friedrich-von-Schiller-Gemeinschaftsschule“ auch für Schüler von auswärts interessant macht.

In einer Gemeinschaftsschule lernen die Kinder gemeinsam, aber auf unterschiedlichen Leistungsniveaus, je nach Neigung und Können. Die Niveaus können zwischen einzelnen Fächern variieren, es wird auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten eines jeden Kindes speziell eingegangen. Kinder können so gezielt gefördert werden. Erst im weiteren Schulleben wird eine Entscheidung über den angestrebten Bildungsabschluss getroffen, der vom Hauptschul-, über den Realschulabschluss bis hin zum Abitur an einer weiterführenden Schule reichen kann.

Um Anbau erweitert

Schon von der Grundschule an bietet die Schillerschule Ganztagsunterricht an. Als Gemeinschaftsschule wurde sie um einen großzügigen Anbau erweitert – er schafft Raum für die erforderlichen Lernateliers, Mensa und Schulküche. In der Schulküche wird täglich frisch gekocht – ein Merkmal, dass die Schule einzigartig macht.

Wer mehr über die Schillerschule wissen möchte, der ist am Freitag, 26. Februar, von 16 bis 17 Uhr zum Videochat eingeladen. aw

Info: Anmeldungen für den Chat werden zwischen 8 und 12 Uhr im Sekretariat, Telefon 06205/92 22 14, oder per E-Mail, info@schiller-schule-reilingen.de, angenommen.

