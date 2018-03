Anzeige

Reilingen.Mit Beginn des neuen Schuljahres im September firmiert die Schillerschule als Gemeinschaftsschule. Was genau sich dahinter verbirgt, welches Konzept die Gemeinschaftsschule ausmacht und wie sich das Lernen in ihr ändert, davon können sich Interessierte am heutigen Freitag von 17 bis 19 Uhr bei einem Info-Nachmittag in der Schule ein Bild machen.

Neben der Präsentation des Konzepts werden Führungen durch die Schule angeboten, kann die Mensa besichtigt werden und steht Kollegium und Schüler für Fragen zur Verfügung. Ferner gibt es Mitmachangebote für Groß und Klein, und der Förderverein stellt sich vor.

Anmeldungen im März

Anmeldungen für die Gemeinschaftsschule werden am Mittwoch, 21. März, und Donnerstag, 22. März, zwischen 8 und 12 Uhr, im Sekretariat der Friedrich-Schiller-Schule angenommen. sz