Bündel von Einzelmaßnahmen

Mit einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen versuche die Gemeinde, dem Verkehr Einhalt zu gebieten. Dazu gehöre Tempo 30, die noch fehlende Lücke in der Hauptstraße soll dieses Jahr geschlossen werden, zählten 18 Anlage zur Geschwindigkeitsanzeige, Fahrbahnverengungen und -verschwenkungen ebenso wie niveaugleiche Straßen, Verkehrsspiegel oder Angebotsstreifen für Radfahrer. Der Radweg Fröschau ist für Weisbrod ebenso ein wichtiges Signal wie die Förderung elektrischer Hoftorantriebe im alten Ortskern, mit der Parkraum geschaffen werden soll. Ganz wichtig ist ihm das Parkraumkonzept, das mit der Firma Ehrmann erstellt werde und zum Ziele hat, die Zufahrt zum Wohngebiet Viehtrieb zu sichern.

In diesem Jahr stehe die Sanierung der Hockenheimer Straße an, wobei der Querung zur Bushaltestelle in Höhe der Wilhelmstraße besondere Bedeutung zukomme. Ferner soll der Knoten L 599/L 723 eine zweite Spur, einen Abbieger Richtung Walldorf, erhalten.

Für Verkehrsplaner Stefan Wammetsberger sind die von Weisbrod aufgezählten Punkte Einzelmaßnahmen, die in der Summe mehr bewirkten als nur der Ruf nach Umgehungsstraßen. Grundsätzlich gelte es, durch die Reduzierung des Durchgangsverkehrs mehr Lebensqualität in die Gemeinde zu holen ohne die Erreichbarkeit der Geschäfte zu schmälern. Allerdings, so der Planer, in der Gemeinde liegt die Quote für den Durchgangsverkehr bei nur 16 Prozent.

Hier könne nur durch die Schaffung einer entsprechenden Infrastruktur fürs Rad Abhilfe geschaffen werden. Immerhin, mehr als die Hälfte aller Weg betrage weniger als fünf Kilometer. Eine Strecke, auf der das Rad im Vorteil sei. Auch Gehwege, die vom ruhenden Verkehr befreit sind und den Fußgängern nutzen, seien von Vorteil. Wobei es für Wammetsberger wichtig ist, eine klare Ortsmitte zu schaffen.

Durch Maßnahmen für Radfahrer und Fußgänger, mehr Querungshilfen und Straßenrückbau samt Verengungen werden auf der anderen Seite der Durchgangsverkehr unattraktiver und damit reduziert. Weitere Maßnahme will der Planer zusammen mit den Bürgern erarbeiten, zu einem Mobilitätskonzept zusammenfassen und aus diesem einen Maßnahmekatalog ableiten.

Bei der Fragerunde stand nicht nur der ruhende Verkehr im Mittelpunkt. Wobei beim Gebiet Viehtrieb nicht nur Ehrmann in der Kritik war, auch bei Fußballspielen sei die Situation nichts anders, wurde eine zweite Zufahrt für das Gebiet gefordert. Angesprochen wurde die geplante Sperrung der Rheinbrücke. Hier sei die Gemeinde involviert, so Weisbrod, der bei einer Gesprächsrunde mit den Beteiligten gegen eine Vollsperrung agieren will. aw

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.02.2018