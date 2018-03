Anzeige

Reilingen.Volker Wunsch, Vorsitzender des VdK-Ortsverbands, gab zur Hauptversammlung das Ausflugsprogramm für das laufende Jahr bekannt. Am Samstag, 28. April, findet die Frühlingsfahrt zu den Modemärkten Adler in Haibach statt. Die Kosten für Frühstück, Mittagessen und Schiffsrundfahrt in Miltenberg sind im Fahrpreis enthalten. Eine Modenschau und Einkaufsbummel ergänzen das Programm.

Vom 15. bis 21. August führt der Mehrtagesausflug in ein Vier-Sterne-Hotel ins Erzgebirge. Tagesausflüge und Stadtrundfahrten mit Reiseführer nach Dresden und Prag sind vorgesehen. Willkommen sind neben VdK-Mitgliedern auch Nichtmitglieder. Es sind noch für beide Fahrten Plätze frei. Nähere Auskunft und Anmeldung bei Volker Wunsch, Telefon 06205/46 33. zg