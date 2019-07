Instrumente laden zum Probieren ein

Reilingen.In der Aula der Schillerschule die Abschlussveranstaltung der Musikwerkstatt der Musikschule Hockenheim statt. Aus knapp 100 begeisterten Erstklässler Kehlen erklang der gesungene Ruf der Piraten, „Blitz und Donner, Sturmgebraus, ja, das ist unsre Welt“ und entführte die Gäste auf die Insel Okta-la und deren geheimnisvolle Welt voller Musik.

Die zum Teil fantasievoll als Piraten verkleideten Kinder sangen sich durch die Höhepunkte der spannenden Geschichte, während ihre Lehrerinnen Annelie Bayer, Gisela Höfer, Anke Palmer und Martina Rothbauer in entsprechender Kurzfassung, die Handlung der Geschichte dem Publikum näherbrachten.

Urkunden gibt’s obendrauf

Nach der Aufführung erhielt jedes der anwesenden Kinder eine Urkunde überreicht. Danach bestand für die Kinder die Möglichkeit viele der im Unterricht kennengelernten Instrumente, direkt bei den anwesenden Lehrkräften der Musikschule auszuprobieren. Dieses Angebot stellt quasi den abschließenden Höhepunkt der Okta-la Geschichte und damit der Musikwerkstatt dar. Klar, dass die Kinder einen sehr regen Gebrauch von diesem Angebot machten und nach Lust und Laune die Instrumente testeten.

Zwischendurch, vom Piratenleben erschöpft, konnten sich die Kinder, bei frisch durch den Freundeskreis der Musikschule gebackenen Waffeln und kühlen Getränken stärken. Die Teige wurden von den Eltern in großer Zahl gespendet. Die Musikwerkstatt gehört zu den sehr erfolgreichen Angeboten der Musikschule Hockenheim, an dem seit Jahren regelmäßig mindestens 90 Erstklässler teilnehmen.

Der Unterricht findet in Kooperationen mit allen Grundschulen der Verwaltungsgemeinschaft Hockenheim statt (also auch in Altlußheim, Neulußheim und Reilingen) und möchte den Kindern interessante Einblicke in die Welt der Musik gewähren.

Für die Musikwerkstatt des kommenden Schuljahres haben sich schon jetzt über 70 der angehenden Erstklässler aus der Verwaltungsgemeinschaft angemeldet. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 30.07.2019