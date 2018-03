Anzeige

Anfang des Monats hat das Kultusministerium, wir berichteten bereits, der Umwandlung der Schiller-schule in eine Gemeinschaftsschule zugestimmt. Nun ist es am Rat, die erforderlichen baulichen Voraussetzungen zu schaffen. Dazu gehören in erster Linie die nötigen Lernateliers und eine Mensa. Der zusätzliche Raum soll durch Baumaßnahmen im Gebäude und zum Großteil in einem Anbau geschaffen werden, für den der Rat am Montag die Entwurfsplanung samt der Kostenberechnung billigen soll. Die Gesamtkosten werden auf rund 3,8 Millionen Euro geschätzt, wobei die Gemeinde mit Zuschüssen in Höhe von mindestens einem Drittel rechnet.

Geld, das die Gemeinde gut gebrauchen kann, wie der nächste Tagesordnungspunkt zeigt, bei dem es um die Verabschiedung des Haushalts für das laufende Jahr geht. Kalkuliert wird im einem negativen Gesamtergebnis bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen in höhe von rund 150 000 Euro und, unter Berücksichtigung der zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen von einem Zahlungsmittelüberschuss von rund 300 000 Euro. Unterm Strich wird sich die Liquidität der Gemeinde laut Plan im Laufe der Jahres um rund 1,4 Millionen Euro verringern.

Da die Nachfrage nach gärtnerbetreuten Grabfeldern sehr groß ist und es auf dem vorhandenen Feld kaum noch Grabstätten gibt, wird sich der Rat am Ende der Sitzung mit der Anlage eines neuen Grabfeldes befassen.

Mitteilungen, Bekanntgaben und Anfragen von Seiten der Gemeinderäte schließen den öffentlichen Teil der Ratssitzung ab, zu dem die Bevölkerung eingeladen ist. aw

