Jacken auf Party gestohlen

Reilingen.Mehrere Jacken sollen nach Angaben eines Besuchers bei einer Stufenparty gestohlen worden sein. Nach Angaben der Polizei fand die Party des Privatgymnasiums am Samstag in der Grillhütte im Heidelberger Weg statt. Von einem Besucher ist bislang bekannt, dass seine schwarze Jacke mit rotem Innenfutter, in der sich diverse Sicherheitsschlüssel befanden, gestohlen wurde.

Die anderen Betroffenen haben bislang noch keine Anzeige bei der Polizei erstattet. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, unter Telefon 06205/2 86 00, beziehungsweise beim Polizeiposten Neulußheim, unter Telefon 06205/3 11 29 zu melden. pol

