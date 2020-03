Jahreskonzert mit Michael Ziegler

Reilingen.Das Jahreskonzert des Hohner-Akkordeon-Orchesters Reilingen findet am Sonntag, 15. März, um 16 Uhr in der Fritz-Mannherz-Halle in Reilingen statt. Das Orchester und die Solisten haben für ihre Zuhörer in unzähligen Proben und mit viel Herzblut außergewöhnliche Stücke erarbeitet, heißt es in der Pressemitteilung des Orchesters. Dabei würde es gleich mehrere musikalische Höhepunkte geben.

Unter anderem soll der Akkordeonist Michael Ziegler aus der Gemeinde bei dem Meisterstück „Asturias“ des spanischen Komponisten und Pianisten Isaac Albéniz, vom ersten Orchester begleitet werden.

Gemeinsam mit dem Partnerorchester „Akkordeon im Quadrat“ Mannheim führe das Hohner-Akkordeon-Orchester die „Werzensangelegenheiten“ von und mit Matthias Matzke und Leonie Kratz (Gesang) sowie Thomas Bauers „Einimegajuma“, das Stück mit dem das Orchester 2019 das World Music Festival in Innsbruck gewonnen hat, auf. zg

