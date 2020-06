Jawort per Livestream

Reilingen.Eine Hochzeit gilt als einer der schönsten Tage im Leben. Doch die standesamtliche Trauung wurde durch die Covid-19-Pandemie stark eingeschränkt. Inklusive des Brautpaars, der Trauzeugen und des Standesbeamten sind derzeit nur zehn Personen im Trauzimmer zulässig, teilt die Gemeinde mit. Nicht wenige Trauungstermine wurden dadurch auf unbestimmte Zeit verschoben. Diejenigen, die in den vergangenen Wochen trotzdem auf ihre standesamtliche Trauung bestanden, mussten ihre Ringe ohne Beisein von Familie und Freunden tauschen.

Doch nun sind bei Trauungen im Standesamt auch Gäste virtuell möglich. Angeregt hatte diese technische Neuerung Gemeinderat Karl Weibel. Ermöglicht wird dies durch die fest installierte Kamera im neu eingerichteten Trauzimmer, die die Zeremonie live in die Wohnzimmer der Freunde und Verwandten überträgt. Die Aktivierung der Kamera erfolgt nur nach Zustimmung aller Beteiligten. Die Liveübertragung können nur diejenigen verfolgen, die vom Brautpaar den dazugehörigen Weblink erhalten haben. „Anschließend werden Bild und Ton mittels eines speziellen Programms auf einen zugangsbeschränkten Bereich bei Youtube weitergeleitet“, informiert EDV-Administrator Allen Baothavixay.

Für die Trauung am 9. Mai haben sich Jessica Pöschel, geborene Metzger und Christopher Pöschel bereit erklärt, mit der Gemeindeverwaltung diese neue technische Möglichkeit zu testen. Somit war es vielen Angehörigen möglich, an der Trauung teilzunehmen. In Zukunft wird der technische Clou der Liveübertragungen von Trauungen für alle interessierten Brautpaare zur Verfügung stehen. Auch in Nach-Corona-Zeiten kann es schnell passieren, dass ein wichtiger Mensch nicht dabei sein kann. Daher soll dieses Angebot dauerhaft erhalten bleiben.

Bürgermeister Stefan Weisbrod freut sich über den neuen Service „Ja, ich will“. „Gerade jetzt, wenn Familie und Freunde am schönsten Tag des Lebens nicht dabei sein dürfen, ist der Livestream ein kleines Trostpflaster.“ Nach der Trauung kann ein Video zum Selbstkostenpreis erworben werden. zg

