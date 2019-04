Jesu Leiden nachgespürt

Unter der Leitung des „Fishermanskids“-Teams der evangelischen Kirchengemeinde machte sich eine Gruppe Kinder auf den Weg nach Jerusalem – zumindest symbolisch. Tatsächlich ging’s in den Reilinger Wald. Mit dem Fahrrad fuhren die Kinder insgesamt zehn Stationen an, an denen die Passionsgeschichte Jesu erzählt, gespielt und durch Aktionen näher gebracht wurde, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Jungen und Mädchen schlüpften etwa in die Rolle von Jesu Jüngern, in der sie das Eselsfüllen für den Einzug in Jerusalem suchen sollten. Auch bei der Salbung Jesu durch eine Frau im Hause von Simon dem Aussätzigen, waren sie hautnah dabei und durften den herrlichen Duft mit auf die Weiterfahrt nehmen. Bei der nächsten Station, der Fußwaschung, kam ihnen gar das Vorhandensein eines Brunnens zugute. In der Bibel wäscht Jesus seinen Jüngern als ein Zeichen seiner Liebe die Füße. Um das Symbol der Liebe zu verdeutlichen, durfte jedes Kind anschließend ein Seifenherz schnitzen.

Kreuz nach Golgatha getragen

Eine zentrale Station stellte das Abendmahl dar, bei dem Jesus das Fladenbrot brach und den Kelch mit Wein (in diesem Fall Traubensaft) weiterreichte. Auch wies Jesus hier schon darauf hin, dass ihn jemand verraten wird, der mit ihm isst. Das Erstaunen der Jünger spielenden Kindern war groß, als jeder in die Runde fragte, ob er es sei. Judas verließ den Raum. Nachdem Pontius Pilatus dem Wunsch des Volkes, Jesus zu kreuzigen, zugestimmt hatte, bekam jeder ein vorbereitetes Kreuz aus zwei Ästen und trug es, so wie Jesus es tat, nach Golgatha, wo man dann Steine als Zeichen von Sorgen und Ängsten, vor das Kreuz legte.

Den Abschluss bildete die letzte Station mit dem großen Stein vor dem Grab, der später weggerollt war. Zudem erhielten sie ein „Oster-Rubbel-Rätsel-Heft“, das die erlebten Stationen nochmals widerspiegelte. zg

