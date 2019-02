Jetzt greift Julian Seiler zum Taktstock

Reilingen.Nach einem erfolgreichen Herbstkonzert stand für die Musikfreunde noch zum ausgehenden Jahr eine große Veränderung an. Für Simon Schönhoff, der seit 2007 sein Dirigentenamt bei den Musikfreunden ausübte, war es das letzte Konzert. Aus beruflichen und privaten Gründen entschied er sich, die musikalische Zukunft des Vereins in neue Hände zu geben. Damit stand fest: Ein neuer Dirigent muss her,

...