Jose Avila holt sich den Titel

Reilingen.Nachdem die Austragung des heimlichen Saisonhöhepunktes, die Vereinsmeisterschaften, aufgrund der Wetterlage schon mehrfach verschoben worden war, trotzten die Mitglieder des Tennisvereins dem kalten Wetter Mitte Oktober und wagten sich auf die Plätze.

Um die Spannung zu erhöhen und die Spiele kurzweilig zu gestalten, wurden die Meisterschaften im Match-Tiebreak-Modus (zwei Gewinnsätze, je zehn Punkte) an einem einzigen Tag ausgespielt. Mittags starteten die Herren der Altersklasse Ü 50. Nach knapp 150 Minuten und drei Matches in den Beinen stand Jürgen Naumer, 70 Jahre alt, als neuer Vereinsmeister fest. Im Finale besiegte er nach drei knappen Sätzen den Vereinsvorsitzenden Thomas Baumgardt. Im Anschluss duellierten sich die Herren U 50. Hier setzte sich Trainer Jose Avila nach einer Gala-Vorstellung glatt in zwei Sätzen gegenüber Tony Vellappallil durch.

Im Anschluss bedankte sich Thomas Baumgardt bei den Organisatoren Natascha Ditsch, Marie Kief und Tony Vellappallil und bei allen Teilnehmern für die fairen und hochklassigen Spiele. zg

