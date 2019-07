Jubeljahr fürs Gotteshaus

REILINGEN.Das 200. Jubiläum der Evangelischen Kirche steht vor der Tür. Um dieses Ereignis angemessen zu feiern, hat der Jubiläumskreis ein ansprechendes Veranstaltungsprogramm erstellt. Viele Aktionen und Veranstaltungen sind zwischen dem 31. Oktober 2019 und dem 31. Oktober 2020 geplant und in Vorbereitung, da die Einweihungsfeier der Kirche, am 31. Oktober 1820 dieses Datum geprägt hat.

Die Organisatoren laden deswegen schon jetzt zur Eröffnung des Jubiläumsjahres zu einem besonderen Reformationsgottesdienst mit anschließender Verköstigung ein. Das Highlight 2019 ist das Konzert mit dem Songpoeten Jürgen Werth und der bekannten spanischen Pantomime Carlos Matinez am 12. November in der Fritz-Mannherz-Halle. Das Besondere an dieser Tournee ist das erstmalige Auftreten der beiden als Duo. „Die Augen werden Ohren machen“, versprechen die Veranstalter. Der Vorverkauf startet im September. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 09.07.2019