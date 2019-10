Jubiläum wird vorbereitet

Reilingen.Der evangelische Kirchenchor, die älteste Gruppierung der Gemeinde, nutzt seine Proben, um sich auf das 145-jährige Jubiläum im nächsten Jahr vorzubereiten.

Am Pfingstsonntag, 31. Mai 2020, findet ein Festgottesdienst statt, bei dem der Kirchenchor die Ehrung von Mitgliedern mit kirchlichen Liedern umrahmt. Hierzu wird von Kirchengemeinde und Kirchenchor gemeinsam eingeladen. Diese Geste soll Zeichen setzten, dass Chor und Kirchengemeinde große Verbundenheit pflegen. Am Sonntag, 20. September 2020, wird als weiterer Höhepunkt der Feierlichkeiten vom Kirchenchor die deutsche Messe in der Weinbrennerkirche mit vier Chören aufgeführt. Wer beim Kirchenchor mitsingen will, kann jederzeit mittwochs um 20 Uhr in die Aula der Schiller-Schule zur Probe kommen. Um Interessierten die Scheu zu nehmen, können sie von zu Hause abgeholt werden. zg

