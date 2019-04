Jubilar Charly Weibel greift zur Gitarre

Reilingen.Zur Familienfeier der SPD hat Ortsvereinsvorsitzender Dieter Rösch im Rieglerhaus eine große Anzahl von Gästen begrüßt, darunter Landtagsabgeordneter Daniel Born und seine Vorgängerin Rosa Grünstein sowie die SPD-Kandidatin für die Europawahl, Dominique Odar.

Charly Weibel, Mitglied des Ortsvereins, hatte wieder einige „Welturaufführungen“ im Gepäck, respektive seiner Gitarrentasche. In der ihm eigenen Art kommentierte er das Leben und die Menschen, mal sehr nachdenklich, wenn er sich auf die wirklich wichtigen Dinge des Lebens besinnt, dann aber wieder ironisch-grotesk wie in „Ja, wenn des Kunschd isch“ oder „Mach’s nochemol“. Seine Zuhörer dankten es ihm mit lang anhaltendem Beifall.

Gleichzeitig mit der Kommunalwahl finden auch die Europawahlen statt, und Dominique Odar umriss in ihrer Ansprache kurz und prägnant die Bedeutung der Europäischen Union als Friedensgarantin und hob hervor, dass sie keine einseitige Wirtschaftsunion ist, sondern ebenso als Werteunion verstanden werden muss. In vielen Bereichen, wie in der Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen, herrsche noch deutlicher Nachholbedarf. Hier wolle sich die Juristin mit aller Kraft einsetzen.

Im Mittelpunkt standen die Ehrungen langjähriger Mitglieder, die dieses Jahr besonders zahlreich waren. Rosa Grünstein und Daniel Born teilten sich die Aufgabe, die Jubilare gebührend zu würdigen.

Im Anschluss an einen weiteren Liedvortrag von Charly Weibel und eine eigene Geschichte von Gabi Feth-Biedermann löste Dieter Rösch den traditionellen Schätzwettbewerb auf, bei dem es galt, die Gesamtseitenzahl von drei Büchern möglichst genau zu bestimmen, was Jörg Bertermann am besten gelang. Er durfte sich über einen Büchergutschein freuen. Alle, die sich hier ver-schätzt hatten, durften ihr Glück anschließend bei der Tombola versuchen, die den Abschluss des „offiziellen Teils“ bildete. Für den gelungenen Nachmittag sprach, dass viele dablieben und bei guter Unterhaltung weiterfeierten. dr

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.04.2019