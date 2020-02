Jürgen Römpert erhält höchste Auszeichnung

Reilingen.Rund 250 Gäste lud der ADAC Nordbaden zu seiner Sportfahrer-Ehrung in die Festhalle nach Stutensee-Blankenloch ein. Unter den geladenen Gästen – Weltmeister, Europameister, deutsche Meister und regional Meisterschafts-Gewinner – waren die erfolgreichen Reilinger Motorsportler stark und zahlreich vertreten. Günther Bolich, der Vorsitzende des des ADAC Nordbaden, begrüßte die Gäste und gab einen kleinen Rückblick auf die vergangene erfolgreiche Saison, bei dem er die starke Jugendarbeit der einzelnen Ortsclubs lobte.

Mit dem Motorsportverband Baden-Württemberg (Jugend) wurde bei der Sportfahrer-Ehrung in Stutensee-Blankenloch begonnen. Unter den zwölf zu Ehrenden standen gleich zwei aktive Jugendkart-Slalom-Fahrer vom AMC Reilingen auf der Bühne, so erhielt Thiederik Terlinden für den dritten Platz bei der deutschen Jugendkart-Slalom-Meisterschaft in Lübeck eine schöne Glastrophäe überreicht. Sein Vereinskollege und Freund Daniel Lang wurde für den zweiten Platz bei der deutschen Meisterschaft im Jugendkart-Slalom ebenfalls mit einer schönen Glastrophäe unter großem Beifall ausgezeichnet.

Für den dritten Platz bei der nordbadischen, den zweiten Platz bei der südwestdeutschen, den zweiten Platz bei dem Bundesendlauf und den ersten Platz in der Mannschaftswertung Bundesendlauf sowie den zweiten Platz bei der deutschen Meisterschaft im Jugendkart-Slalom wurde der achtjährige Daniel Lang in der Altersklasse K1 (Jahrgang 2010 bis 2012) mit zahlreichen Trophäen ausgezeichnet. Thiederik Terlinden ließ sich für den zweiten Platz in der nordbadischen, den zweiten Platz bei der baden-württembergischen, den dritten Platz bei der südwestdeutschen sowie den dritten Platz bei der deutschen Meisterschaft im Jugendkart-Slalom ebenfalls in der Altersklasse K1 feiern.

Das Maß aller Dinge

Eine klare Angelegenheit war die Vergabe des Meistertitels in der beim nordbadischen Pokal im Automobil-Clubslalom, bei der der AMC Reilingen das ganze Jahr über dominierte: So ließ sich Felix Terlinden, der am letzten Meisterschaftslauf nicht teilnehmen konnte und bis dahin die Meisterschaft anführte, als zweiter Sieger feiern. Sein Vereinskollege Ralf Herzog nutzte die Chance beim letzten Lauf durch einen Klassensieg und sicherte sich damit den Titel.

Mit dem zur Verfügung gestellten AMC-Clubfahrzeug Opel Corsa C ließen Automobil-Slalom Einsteiger Justin Römpert mit dem zweiten Platz und Tim Schestag, der sich diese Meisterschaft sicherte, der mit stärkeren Fahrzeugen angetretenen Konkurrenz keine Chance.

Genauso war der AMC Reilingen im ADAC das Maß aller Dinge bei der Vergabe des Titels in der Meisterschaftswertung des nordbadischen Pokals im Automobil-Clubslalom-Pokal, nachdem der Titel bereits in den Jahren 2017 und 2018 nach Reilingen geholt wurde. Dass sich der AMC keine Nachwuchssorgen machen braucht, ist bereits schon lange bekannt und der Verein bestens aufgestellt, denn in der Meisterschaft des ADAC Slalom-Youngster-Cup der Jahrgänge 2001 bis 2003 sicherte sich Justin Römpert den dritten Platz und sein Vereinsfreund Tim Schestag wurde mit dem zweiten Platz ausgezeichnet.

Die höchste Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement im ADAC, die Ewald-Kroth-Medaille in Gold mit Kranz und Brillanten, wurde an Jürgen Römpert für seine jahrzehntelangen, außergewöhnlichen Verdienste in der Organisationsarbeit bei Motorsportveranstaltungen ausgezeichnet.

Mit diesen Erfolgen zählt der AMC Reilingen einmal mehr zu den erfolgreichsten Vereinen des ADAC Nordbaden und ist stolz auf diese großartigen Auszeichnungen. Die Vorstandschaft wünscht allen Fahrern für die Saison eine unfallfreie Fahrt und wieder ein erfolgreiches Sportjahr 2020. gr

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 07.02.2020