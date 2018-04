Jugendarbeit wird enger mit Schule verzahnt

Anzeige

Reilingen.Streetwork wird nicht akzeptiert, das Jugendcafé in der Hauptstraße ist kein geeigneter Treffpunkt respektive Rückzugsort – es bleibt schwierig, „die Jugendlichen auf ihre eigene Art anzusprechen.“ So formulierte es Bürgermeister Stefan Weisbrod in der Gemeinderatssitzung am Montag. Das Gremium fasste den Beschluss, die mobile Jugendarbeit durch den Verein Postillon zu reduzieren und die Schulsozialarbeit an der Friedrich-von-Schiller-Schule auf eine ganze Stelle aufzustocken.

Den Jugendlichen sei es extrem auf die Nerven gegangen, dass sie von den Postillon-Streetworkern zwei bis drei Mal am Tag angesprochen worden seien, berichteten Diplom-Sozialpädagogin Friederike Bün und Mirjam Sahori (B.A. Sozialpädagogik) den Gemeinderäten. Streetwork habe bislang im Mittelpunkt gestanden, offene Jugendarbeit sei nicht mehr im Angebot.

Kaum sei Streetwork deutlich zurückgefahren worden, seien die Jugendlichen mit ihren Anliegen und Problemen gekommen – auch in die „nicht jugendgerechten Caféräume“. Die liegen zu zentral, und mit den Besuchern rauszugehen sei schwierig, weil das gut eingerichtete Café verlässlich geöffnet sein sollte, erläuterte Mirjam Sahori.