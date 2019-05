Jugendliche wünschen sich einen überdachten Grillplatz

Reilingen.Knisterndes Holzfeuer war genau das Richtige an diesem nasskalten Abend. Selbst gebackene Pizza aus dem Holzofen regte die Kreativität der Jugendlichen geradezu an. „Es war höchste Zeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Für alle Altersgruppen wird in Reilingen sehr viel getan, aber für die Jugendlichen?“ So lautete der fragende Tenor der Teens und jungen Erwachsenen, die zu dem zwanglosen Treffen mit Bürgermeister Stefan Weisbrod am Pavillon der Schiller-Schule eingeladen waren.

Was für ein Angebot möchten und brauchen die Jugendlichen? Diese und viele andere Fragen diskutierten Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 13 und 21 Jahren an diesem Abend mit der Gemeindeverwaltung.

Über 40 Jugendliche nutzten die Möglichkeit, sich mit Weisbrod, Walter Rall von der mobilen Jugendarbeit des Postillion sowie Hauptamtsleiter Wolfgang Müller auszutauschen.

Die Jugendlichen wünschen sich unisono eine überdachte Sitzgelegenheit an einem geeigneten Platz und einen Grillplatz. Wünschenswert wäre auch eine Art Container. Aber es war ihnen auch wichtig, dass der Platz Licht und genügend Mülleimer hat und nicht ungepflegt wirkt. Einige Jugendliche wünschen sich eine Graffitiwand. Angesprochen wurde aber auch, ob die Verwaltung nicht eine Möglichkeit in der Schulbücherei schaffen könne, damit man aushäusig lernen könne.

„Dass so viele von euch bei diesem kalten und regnerischen Wetter gekommen sind, zeigt, dass wir ein Angebot brauchen, aber auch, dass ihr an eurer Heimatgemeinde interessiert seid“, bemerkte Stefan Weisbrod abschließend. Im nächsten Schritt wird der Gemeinderat über die Ergebnisse beraten und über die Vorschläge entscheiden. Es wird wohl bis zum nächsten Frühjahr dauern, bis so ein Platz konkret werden kann.

Begeistert waren alle Teilnehmer von der leckeren Holzofenpizza, die Thomas Dorn, Hans Erbrecht, Heide Pöschel und Sven Seiler frisch im Ofen des Pavillon zubereiteten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 14.05.2019