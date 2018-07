Anzeige

Reilingen.Was der Straße Am Nachtwaidgraben schon lange gefehlt hat? Die Hausnummern 2 bis 12 und 30 bis 34. Seit rund 20 Jahren als zentrale, aber ruhige Wohnadresse in der Nähe von Schiller-Schule und Mannherz-Hallen besiedelt, wies das Baugebiet „Nachtwaid“ von Anfang an Lücken auf, die der Bauträger und Projektentwickler Epple aus Heidelberg nun schließt. Drei Reihenhäuser und sechs Doppelhaushälften mit 1188 Quadratmeter Gesamtwohnfläche entstehen bis Ende 2019, jetzt wurde Spatenstich gefeiert.

Bezahlbarer Wohnraum sei zwar in aller Munde, aber immer schwieriger zu realisieren: „Die Baukosten laufen uns davon“, erklärte Epple-Geschäftsführer Thomas Kirsch. Dass Wohneigentum an dieser Stelle dennoch gerade für junge Familien erschwinglich sein soll, liege daran, dass die Pfälzer Katholische Kirchenschaffnei Eigentümer der Grundstücke ist und diese in Erbpacht vergebe. Familien mit Kindern erhalten nach Angaben des Bauträgers hohe Abschläge auf den Erbbauzins.

Drei Häuser seien bereits verkauft, für die restlichen laufen laut Kirsch Gespräche. Für die schwierigen Gründungsarbeiten mussten Punktfundamente (Rüttelsäulen) rund elf Meter im Boden verankert werden, was nicht ohne Belästigung der Anwohner zu bewerkstelligen gewesen sei.