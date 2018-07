Anzeige

Reilingen.Den spielfreien Freitag bei der WM in Russland nutzte der Sportclub für seine Mitgliederversammlung. Vorsitzender Uli Kief begrüßte im „Reilinger Hof“ die Mitglieder, besonders die Ehrenmitglieder. In den Jahresberichten war von vielen Aktivitäten im abgelaufenen Geschäftsjahr die Rede. Das fast alles beherrschende Thema Kabinenneubau forderte dabei alle Kräfte. Schriftführer Bernhard Krämer dankte stellvertretend dem zweiten Vorsitzenden Hans Kneis. Denn trotz der großzügigen Hopp-Spende, der Unterstützung der Gemeinde, des badischen Sportbundes und der Eigenmittel stand die Finanzierung aufgrund der Preisexplosion im Baugewerbe auf wackligen Beinen. Durch sein Verhandlungsgeschick gelang es schließlich, dass im November 2017 der lang ersehnte Spatenstich erfolgte.

Hauptkassierer Ralf Stahl berichtete von einer Unterdeckung im Geschäftsjahr 2017, die durch positive Saldenvorträge der Vorjahre ausgeglichen werden konnte. Das Jahr war geprägt vom Losverkauf, der als Eigenanteil für die Errichtung der neuen Umkleidekabine genutzt wird, und hohen Aufwendungen für Energiekosten und Sportausrüstung. Der enorme Anstieg der Schiedsrichterkosten wurde mit den Einnahmen der Eintrittsgelder geradeso aufgefangen. Dennoch wurden Darlehensverbindlichkeiten planmäßig getilgt.

Wahlen zum Vorstand Bei den Wahlen wurden Kassierer Ralf Stahl und die Beisitzer Heiner Feth, Matthias und Willi Kneis sowie Klaus Schrank-Stewart einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Für den aus privaten Gründen ausscheidenden Beisitzer Nico Glas wurden mit Markus Harder, der Jugendleiter Bernd Neureither unterstützen wird, sowie Marco Flach, der Norbert Gallo im Sponsorenbereich zur Seite stehen wird, zwei neue Ehrenamtliche gewonnen.

Teams mit Personalmangel

Spielausschussvorsitzender Hubert Krauß war mit dem Abschneiden der drei gemeldeten Mannschaften zufrieden. Trotz der zahlenmäßig großen Anzahl an Spielern kam es in der Rückrunde zu personellen Engpässen, die letztlich dafür ausschlaggebend waren, dass man in der neuen Runde nur noch zwei Mannschaften für den Spielbetrieb melden wird.