Käskuchen für Erzieherinnen

Reilingen.Einer der schönsten Termine des Jahres stand jetzt auf dem Programm der Freien Wähler, als sich eine Abordnung mit roten Äpfeln, Weihnachtssternen und Käskuchen auf den Weg in die sieben Reilinger Kindergärten machte. Den gespannt auf den Nikolaus wartenden Kindern konnten die Vorsitzende und Gemeinderätin Sabine Petzold, Gemeinderat Peter Künzler, Marcel und Anna Dörfer sowie Brigitte Herchenhan schon verraten, dass er auf dem Weg zu ihnen sei.

Die Vorfreude auf Weihnachten war mit einer wunderbaren Stimmung und oft wohliger Atmosphäre spürbar. Ob im Kindertreff, der Kinderkrippe Postillion, dem Oberlin-, dem St. Anna- oder St. Josef-Kindergarten sowie den kommunalen Kitas der „Kleinen Hasen“ und der „Kleinen Sterne“, immer war es ein sehr sympathischer Empfang.

Die Mitarbeiterinnen stellen gerade in dieser Zeit unter Beweis, was für eine ausgezeichnete und hochqualifizierte Arbeit hier geleistet wird. Die fleißigen Bäckerinnen Sigrid Müller-Dorn, Käte Baumann, Anna und Petra Dörfer hatten für jedes Kindergarten-Team einen Original Reilinger Käskuchen für eine gemütliche Kaffeerunde mitgebracht.

Die Wünsche sind groß

„Lasst uns froh und munter sein“, so schallte es immer wieder mit hellen Kinderstimmen durch die Einrichtungen. Die Kinder erzählten, was für Wünsche sie auf ihrem Wunschzettel haben. Natürlich wurde versprochen, die Daumen zu drücken, damit sie in Erfüllung gehen. Wobei es sicherlich bei dem Wunsch eines Mädchens für ein Pferd nicht einfach werden dürfte.

Im St. Anna-Kindergarten trafen die Freien Wähler dann auf den Nikolaus (Wolfgang Danner) und mussten sich der Frage stellen, ob sie brav waren. Zumindest wurde die Rute am Ende nicht eingesetzt – und das lässt sich als gutes Zeichen werten für einen schönen Abschluss der Besuche in den Kindergärten. ps/zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 17.12.2019