Kampagne leidet unter der Pandemie

Reilingen.„Nichts ist mehr, wie es war und niemand weiß, wie es werden wird“, teilt der Karnevalverein „Die Käskuche“ in einer Mitteilung an Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins sowie an die Presse mit, dass die Corona-Pandemie seit Wochen das Leben völlig auf den Kopf stelle.

Die Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalsvereine sprach ihren Mitgliedsvereinen die Empfehlung aus, alle Veranstaltungen der Kampagne 2020/2021 abzusagen. Die von der Vereinigung geplanten Veranstaltungen auf Verbands- beziehungsweise Bezirksebene wurden bereits abgesagt, wie „Die Käskuche“ mitteilen. Aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie wurden daher bei der vergangenen Vorstandschaftssitzung folgende Entscheidungen getroffen:

Das alljährlich stattfindende Rudi-Maier-Turnier, welches vom BDK wegen der Pandemie bereits auf Februar 2021 verlegt wurde, wird für die Kampagne 2020/2021 abgesagt. Das interne Ordensfest, welches im Oktober stattfinden sollte, wird ebenfalls nicht stattfinden. Ob es am Mittwoch, 11. November, zu einer Kampagneneröffnung in Form des Rathaussturms kommen wird, stehe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Inthronisation, die für Freitag, 13. November, geplant war, ist ebenso nicht durchführbar. Sollte sich wider Erwarten die momentane Situation in Bezug auf die Durchführung von Großveranstaltungen während der Pandemie ändern, könnte es eventuell zur Durchführung eines Ordensfestes kommen, wie es in der Bekanntgabe heißt. Durch diese Einschränkungen verzichtet der Verein für die Kampagne 2020/2021 auf ein Kampagneheft und auf einen Jahresorden.

Hoffnung für Heringsessen

Falls es doch zu kleineren karnevalistischen Veranstaltungen kommen sollte, wird die amtierende Prinzessin Ann-Kathrin I. weiterhin die Reilinger „Käskuche“ repräsentieren. Die für die Kampagne 2020/2021 auserwählte Prinzessin wird ihre Regentschaft ein Jahr später antreten. Ob die für 2021 geplante Prunksitzungsparty und das Heringsessen stattfinden können, stehe zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls noch nicht fest. Auch für den Vereinsausflug und das alljährliche Grillfest erteilt der Verein in dieser Kampagne eine Absage. Die Jahreshauptversammlung werde, sobald es die Verordnungen der Landesregierung zulassen, zeitnah stattfinden.

„Diese Entscheidungen sind dem Vorstand nicht leichtgefallen, aber die Gesundheit aller ist uns wichtig. Wir hoffen auf euer Verständnis, bleibt gesund“, heißt es abschließend. zg

