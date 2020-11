Kanalnetz wird geprüft

Reilingen.Diesen Tagesordnungspunkt rufe er nur ungern auf, betonte Bürgermeister Stefan Weisbrod, als es um den Antrag von Anna-Lena Becker (Grüne) ging, den Rat verlassen zu dürfen. Gerne hätte er sie noch weiter in der Runde gewusst, doch berufliche und familiäre Gründe veranlassen die Gemeinderätin zu dem Schritt.

Seit 2014 gehört Anna-Lena Becker dem Gemeinderat an. Als Selbstständige und Mutter, die Familie wird sich weiter vergrößern, fehlt ihr die Zeit für die ehrenamtliche Tätigkeit, weshalb sie um ihre Entlassung bat. Ein Ansinnen, dem der Rat einmütig folgte. Bei der Weihnachtssitzung im Dezember soll der Wechsel am Ratstisch vollzogen werden, soll Becker verabschiedet und ihr Nachfolger auf das Amt verpflichtet werden. Wer dies sein wird, ist noch offen, nach dem Ergebnis der Kommunalwahl 2019 ist Simon Schell der erste Nachrücker auf der Liste der Grünen. Ob er das Mandat annimmt oder gewichtige Grüne dagegen sprechen, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.

Rat lässt Abwasseranlagen prüfen

Seit Anfang 2001 ist die Eigenkontrollverordnung in Kraft. Mit ihr werden die Kommunen vom Umweltministerium verpflichtet, ihre Abwasseranlagen regelmäßig zu überprüfen. Die turnusmäßige Kontrolle soll im Schnitt alle 15 Jahre erfolgen, in der Gemeinde wurde letztmals vor zwölf Jahren das rund 43 Kilometer lange Kanalnetz untersucht, weshalb vom Rat nun einstimmig die nächste Inspektion gebilligt wurde.

Diese wird in der Regel mittels eines Fahrwagens samt Kamera, der durch die Kanäle gezogen wird, vorgenommen. Die Kosten werden auf rund 120 000 Euro geschätzt, hinzukommen Planungs- und Auswertungskosten des betreuenden Ingenieurbüros Willaredt, so dass sich die Gesamtkosten auf rund 170 000 Euro belaufen. Die Inspektion soll im Frühjahr erfolgen, der Rest des Jahres ist für die Auswertung der Daten eingeplant, so dass mit eventuell nötigen Sanierungen im Frühjahr 2022 begonnen werden kann. aw

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 11.11.2020