Kandidaten stellen sich persönlich vor

Reilingen.Die Wahlkampfvorbereitungen der Freien Wähler laufen seit Bekanntgabe der Kandidaten für die für Gemeinderats- und Kreistagswahlen Anfang Januar auf Hochtouren. Bei verschiedenen Treffen haben sich die 18 Bewerber mit kommunalpolitischen Themen ihrer Heimatgemeinde auseinandergesetzt und ein Wahlprogramm zusammengestellt. Die Ergebnisse möchten sie nun den Bürgern präsentieren.

Am Donnerstag, 28. März, 20 Uhr, stellen sie sich im Vereinsraum 1 der Fritz-Mannherz-Halle auf sehr persönliche Art und Weise vor. Ihre Vita, warum sie in den Gemeinderat gewählt werden möchten und wo sie ihre Schwerpunkte sehen, sollen im Vordergrund stehen. Gern nehmen sie aber auch Vorschläge und Hinweise aus der Bevölkerung entgegen.

Dazu gehört auch, warum sie sich für die Liste 1 der Freien Wähler entschieden haben, die nur in Reilingen und eventuell noch im Kreistag politisch aktiv sind. „Eine politische Karriere schließt man bei uns damit von vornherein aus, wir stehen für Reilingen“, unterstreicht FW-Vorsitzende Sabine Petzold.

Es ist den Freien Wählern daher besonders wichtig, die Kandidaten schon jetzt aktiv in die Gemeindepolitik mit einzubeziehen. „Es stehen nicht nur 18 Namen auf einer Liste, sondern Frauen und Männer, die auch über die Wahlen hinaus für unsere Heimatgemeinde mitreden wollen“, ergänzte Spitzenkandidat Peter Geng. Natürlich werden auch die interessanten Fragen, woher kommst oder gehörst denn du und was machst du, beantwortet.

Auch die Kandidaten für den Kreistag stellen sich vor und informieren, welche Themen im Rhein-Neckar-Kreis für sie Vorfahrt haben. Druckerzeugnisse zur Wahl sind in Arbeit, die Möglichkeit, persönliche Gespräche zu führen, gibt es bei den Nachbarschaftsständen. Zum ersten Standbesuch laden sie am Donnerstag, 18. April, ab 18 Uhr in die Robert-Stolz-Straße 29 ein. fwr

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 21.03.2019