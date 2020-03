Karl Bickle bereitet Wechsel an der Spitze vor

Reilingen.Einen Tag bevor der Corona-Virus das gesellschaftliche Leben auf Sparflamme setzte, lud der Obst-und Gartenbauverein zu seiner Jahreshauptversammlung in die Gaststätte zum Vogelpark ein. Neben zahlreichen Mitgliedern konnte der Vorstand Karl Bickle auch den dritten Kreisvorsitzenden Franz Stramm begrüßen und eröffnete die Sitzung, die einen beeindruckenden Rückblick auf ein erfolgreiches und arbeitsreiches Gartenjahr gab.

Schriftführerin Birgit Dietrich erinnerte an die großen und kleinen Ereignisse des vergangene Jahres, zu dessen Höhepunkten unter anderem der Ausflug zur Bundesgartenschau nach Heilbronn, das Gartenfest, die Schnittkurse und Vorträge, der Tag des Gartens und das Apfelsaftpressen mit den Kindern gehörte.

So positiv wie das Gartenjahr mit seinen Aktivitäten und Veranstaltungen lief, so positiv bezeichnete es auch Kassiererin Gisela Burger, was die finanziellen Belange des Vereins angehe. Dies prüften Manfred Astor und Toni Kellner, die Gisela Burger eine einwandfreie Kassenführung bestätigten.

Goldenen Apfel verliehen

Mit besonderem Stolz schritt der Vorsitzende zum Tagesordnungspunkt Ehrungen, die er als Salz in der Suppe des Vereins bezeichnete und für alle langjährigen Mitglieder persönliche Worte des Dankes und für deren Wirken fand. Eine besondere Ehrung wurde Birgit Dietrich mit dem Goldenen Apfel mit Goldkranz verliehen. Diese Ehrung erhielt sie für ihre 30-jährige Tätigkeit als Schriftführerin und Franz Stramm verlieh ihr in seiner Laudatio den Titel „Perle des Vereins“.

Stramm dankte auch Karl Bickle für sein Engagement als Vorsitzender des Vereins und gratulierte zur Wiederwahl. Im Rahmen der Wahlen erklärte der Vorstand, dass sich Beisitzerin Sabine Tremmel in den nächsten zwei Jahren in das Amt des Vorsitzenden einarbeiteten und dann im Jahr 2022 an der Spitze des Vereins stehen werde. Auch sei eine neue Aufgabenverteilung unter den Beisitzern erfolgt und so ist Angelika Sommer für den Obstgarten und Verena Schlager für den Kräutergarten zuständig. Monika Kappes fungiert als Medienbeauftragte und Werner Borowski koordiniert das Apfelsaftpressen.

Beim Bericht des Vorsitzenden fasste Karl Bickle das Gartenjahr in Fotos zusammen und gab viele Hintergrundinformationen zum Vereinsgarten. Dabei rief er nochmals alle Mitglieder zum wöchentlichen Treff und Arbeitseinsatz an den Donnerstagen auf. Sabine Tremmel übernahm die Schlussworte der Sitzung und dankte dabei allen Mitgliedern, Helfern und Vorstandsmitgliedern für ihren Einsatz zum Wohle des Obst- und Gartenbauvereins. Dabei erklärte sie, dass hierbei alle Talente gefragt seien, sich alle einbringen und so der Verein seine Blüte noch weiter öffnen könne.

Natürlich sind für das Jahr Veranstaltungen geplant. Wie, oder ob, diese in den nächsten Wochen und Monaten stattfinden können, wird sich immer nur zeitnah zeigen. Der Obst und- Gartenbauverein wird darüber rechtzeitig informieren.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 16.03.2020