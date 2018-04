Karl Bickle weiter an der Spitze der Hobbygärtner

Anzeige

In diesem Jahr steht ebenfalls einiges auf dem Plan. Am ersten Maiwochenende findet der Reilinger Blumen- und Pflanzenmarkt statt, Kräuterfachmann Reinhard Becker gibt sein Wissen am 28. Juni im Vereinsgarten weiter, einen Sommerschnittkurs gibt es im August, das Gartenfest findet im September statt und der Tag des Gartens steht im Oktober auf dem Terminplan. Außerdem sind alle Mitglieder, und diejenigen, die es werden möchten, donnerstags zur Pflege des Vereinsgartens eingeladen.

Kassiererin Verena Schlager legte die Ein- und Ausgaben des Vereins dar und bekam von Kassenprüfer Manfred Astor, der gemeinsam mit Werner Hoffmann die Finanzen und Belege geprüft hat, eine gute und ordentliche Kassenführung bescheinigt. Somit wurden die Kassiererin und der Vorstand von der Versammlung entlastet.

Wechsel im Vorstand

Bei der folgenden Wahl wurden die Karten im Vorstand teils neu gemischt. Vorstand Karl Bickle wurde für weitere zwei Jahre ins Amt gewählt. Ernst Kapinsky, der die Wahlleitung übernahm, nutzte die Geleigenheit, Bickle für seine bereits geleistete Arbeit zu danken, und sagte: „Du hast den Laden zusammengehalten und viel geleistet. Dafür danken wir heute mal mit einem großen Applaus“. Der zweite Vorsitzende, Marco Tremmel gab „schweren Herzens“ sein Amt aus privaten Gründen frühzeitig ab. Nachfolgerin wurde Brigitte Kneis. Auch bei den Beisitzern freut sich der Verein über teils neuen Wind.

Nach den Ehrungen zahlreicher verdienter Mitglieder durften diese sich noch über einen Bildervortrag des Vorstandes freuen, der die Veränderungen und Neuerungen im Vereinsgarten aufzeigte. kd

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 13.04.2018