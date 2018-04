Anzeige

Reilingen.Im Herbst 2017 hat die Straßenmeisterei des Rhein-Neckar-Kreises die Lichtsignalanlage an der versetzten Straßenkreuzung zur Landesstraße 723 erneuert. Seitdem erreichen die Verwaltung immer wieder Meldungen über Rückstaus in der Hockenheimer Straße.

Die Straßenmeisterei hat zwischenzeitlich die Ampelanlage von der Signalbaufirma überprüft lassen. Nach deren Mitteilung laufe die Anlage planmäßig, das heißt auch die Grünzeitverlängerung bei erhöhtem Verkehrsaufkommen funktioniere problemlos.

Der Rhein-Neckar-Kreis weist darauf hin, dass der Auslastungsgrad morgens aus Reilingen kommend im Vergleich zu den anderen Punkten am höchsten sei. Deshalb ergäben sich an dieser Stelle etwas längere Wartezeiten, dies sei ein Resultat des hohen Verkehrsaufkommens. Eine weitere Verlängerung der Grünzeit sei allerdings nicht möglich, so die Straßenmeisterei.