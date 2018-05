Anzeige

Reilingen.Spielen, erkunden und gestalten für jeden Geschmack: In den Pfingstferien bietet das Kommunale Betreuungsteam vom 22. Mai bis 1. Juni ein abwechslungsreiches Programm an. Unter dem Motto „Urlaub in der Schule von der Schule“ stehen Radtouren, Minigolf, freies Spielen, Sport mit Spaßfaktor und kreatives Gestalten zur Auswahl. Die Kommunale Betreuung ist in den Pfingstferien vom 7.30 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Eltern sollten ihren teilnehmenden Kindern eine Trinkflasche, ein Frühstück und eine Zwischenmahlzeit als Verpflegung und dem Wetter angemessene Kleidung mitgeben. Kopfbedeckung und eventuell Sonnencreme sind hier auch keine Fehler. Sollte sich das Kind für eine Radtour entscheiden, benötigt es ein verkehrssicheres Fahrrad und einen Fahrradhelm. zg