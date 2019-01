Keine Stimmen verschenken

Reilingen.Wer geht, wer kommt, wer bleibt? Drei Fragen, die immer dann mit Vehemenz diskutiert werden, wenn im turnusmäßigen Rhythmus von fünf Jahren die Kommunalwahlen vor der Tür stehen. Insbesondere natürlich bei jenen, die durch ihre Mitgliedschaft in einer Partei oder politischen Gruppierung oder gar durch ihre Bereitschaft, auf einer deren Listen zu kandidieren, schon de facto ein höheres Interesse an der Kommunalpolitik haben als ihre in dieser Hinsicht eher passiven Zeitgenossen.

Neben der Möglichkeit im Gemeinderat die eigene Couleur zu vertreten, Einfluss auf die Geschicke der Kommune zu nehmen, bietet ein Mandat im Rat vor allem eins – jede Menge Arbeit. Die öffentlichen Sitzungen im Rat oder im Ausschuss sind dabei nur die Spitze des Eisbergs, unzählige Stunden bei Beratungen, internen Sitzungen oder sonstigen vorbereitenden Arbeiten bleiben eher im Verborgenen. Und dies wohlgemerkt im Ehrenamt. Denn ein Salär oder gar Dank gibt es eher selten. Zutreffender ist da wohl eher das Bonmot des früheren baden-württembergischen Finanzministers und ehemaligen Schwetzinger OB, der die Tätigkeit eines Gemeinderats als nicht immer zu den vergnügungssteuerpflichtigen gehörend bezeichnete.

Vor diesem Hintergrund nimmt es nicht wunder, wenn die im Rat vertretenen Fraktionen schon früh anfangen, an ihren Listen für die Kommunalwahl zu arbeiten. Fünf Fraktionen sind im Rat vertreten, die Grünen, SPD, CDU, FW und FDP, um sie einmal im Uhrzeigersinn zu benennen. Fünf Fraktionen, 18 Gemeinderäte, macht 90 Personen, die sich bereit erklären müssen, auf deren Listen zu kandidieren, lässt man einmal die Zahl der Ersatzbewerber außen vor. Keine leichte Aufgabe für die Fraktionen, aber ein Muss. Ein Muss, dem immer mehr Bedeutung zukommt, je mehr örtliche Gemeinschaft durch Neubaugebiete nivelliert werden, sich die Zugezogenen nicht für das Geschehen vor Ort interessieren. Wenn diese sich dann doch aufraffen zur Wahl zu gehen, immerhin finden zeitgleich die Europawahlen statt, da kann man en passant den Stimmzettel für die Kommunalwahl gleich mit einwerfen, wählen sie meist nach ihrer politischen Präferenz – sie nehmen den Zettel ihrer Partei oder Gruppierung und werfen in unverändert in die Urne. Dann zählt der Stimmzettel so viele Stimmen, wie die Liste Namen umfasst. Wer also bei 18 zu wählenden Räten beispielsweise nur zwölf Namen auf seiner Liste hat, der verschenkt sechs Stimmen. Von daher ist die volle Liste ein Muss, nimmt doch die Zahl der „unveränderten Stimmzettel“ stetig zu.

Bei den Wählern, die mit der dörflichen Gemeinschaft leben, die Anteil an der Kommunalpolitik nehmen und denen die Namen der Kandidaten, egal welcher Couleur, ein Begriff sind, wiegt das Moment der vollen Liste nicht so stark, sie können sich des Instruments des Panaschierens und Kumulierens bedienen.

Zwölf Namen – 18 Möglichkeiten

Um auf das Beispiel mit der nur zwölf Namen umfassenden Liste zurückzukommen – der Wähler kann pro Kandidat bis zu drei Stimmen anhäufen, sprich kumulieren, und so schon bei nur sechs Kandidaten seine volle Stimmzahl ausschöpfen. Und er kann gar panaschieren, was sich salopp mit „Rosinenpicken“ umschreiben lässt – er sucht sich von jeder Liste die Kandidaten aus, die ihm genehm sind. Vorausgesetzt er überschreitet die maximale Zahl von zu vergebenden Stimmen nicht.

Kurzum, eine Kommunalwahl hat so ihre Tücken und die eingangs gestellte Fragen lassen sich so einfach nicht beantworten. Doch eine Umfrage unter den Fraktionsvorsitzenden bringt doch einige erste Erkenntnisse. Von den amtierenden Gemeinderäten wird einzig Peter Hanke (FW) nicht mehr antreten (wir berichteten). Keine Aussage gab es zu dieser Frage von der CDU, deren Fraktionsvorsitzender Peter Kneis mit einer kleinen Spitze Richtung FW betont, dass für die Union der Wahlkampf noch lange nicht begonnen habe. Ende Februar, Anfang März wolle man sich äußern und verkünden, wer wieder kandidiere.

Hingegen steht für Dieter Rösch (SPD) fest, dass die Fraktion komplett wieder antreten wird, die Nominierungsveranstaltung jedoch erst im Februar stattfindet. Vorher lasse sich nicht Näheres sagen. Jens Pflaum (FDP) tritt ebenso wie Peter Geng wieder an, die Liste wird noch erstellt und im März beschlossen.

Auch die Grünen, Anna-Lena Becker und Jochen Rotter treten wieder zur Wahl an, sind noch bei der Erstellung der Liste. Doch Rotter ist zuversichtlich die Zahl der Kandidaten gegenüber dem Urnengang 2014, die Grünen traten damals erstmals und mit zehn Bewerbern an, steigern zu können. Hingegen haben die Freien Wähler ihre Liste schon komplett, auf der Nominierungsversammlung Anfang Februar soll nur noch die Reihenfolge der Kandidaten festgelegt werden. Fazit. Einzig von Peter Hanke steht bisher fest, dass er nicht mehr antreten wird. Die CDU hält sich noch bedeckt, doch ist wohl davon auszugehen, dass deren Räte wieder antreten.

Doch wer letztlich in den Rat einzieht, darüber entscheidet der Souverän, der Wähler. Mit dem baden-württembergischen Kommunalwahlrecht hat er dabei ein scharfes Instrument in der Hand, mit dem er beispielsweise die von den Parteien getroffene Reihenfolge der Kandidaten durcheinanderwirbelt. Ungeachtet der Frage, ob sich noch weitere Gruppierungen oder Parteien zur Wahl stellen. Noch ist die Kommunalwahl nicht ausgeschrieben, dies wird Anfang Februar der Fall sein, hernach läuft die Frist bis 28. März. Erst dann steht fest, wer alles zum Wahlgang antritt, wie die Wahlscheine aussehen werden und wo der Wähler sein Kreuz machen kann.

