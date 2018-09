Kinder beweisen Augenmaß und Gefühl

Reilingen.Nach Wochen der Hitze, die eher zum Baden als zu anderen Tätigkeiten einluden, kam die Abkühlung gerade recht für das jährliche Minigolfturnier des SPD-Ortsvereins. Entsprechend zahlreich war auch die Schar der Ferienkinder, die sich voller Vorfreude am Treffpunkt Schulhof einfanden und ungeduldig auf die Radfahrt zum Minigolfplatz am St. Leoner Baggersee warteten.

In Gruppen eingeteilt ging es dann auch schon los. Waren die ersten Bahnen vielleicht noch etwas mühsam, hatten sich die Mädchen und Jungen rasch auf die Bahn, Schläger und Bälle eingestellt und an der eigenen Schlagtechnik gefeilt, so dass sie immer sicherer wurde, teilt die SPD mit.

Mit großem Ehrgeiz dabei

Mit großem Ehrgeiz versuchten die Ferienkinder, die einzelnen Bahnen mit möglichst wenigen Schlägen zu absolvieren. Erfolge wurden dabei euphorisch bejubelt, Misserfolge zähneknirschend zur Kenntnis genommen. Nach Absolvieren der Runde winkte ein Eis als Zwischenstärkung, ehe es dann mit dem Rad wieder in Richtung Reilingen ging.

Am Schulhof warteten schon Getränke, Butterbrezel, Gurken- und Melonenscheiben auf die Rückkehrer, die das leckere Angebot gerne annahmen.

Spannende Siegerehrung

Inzwischen waren auch die Ergebnisse des Minigolfturniers ausgewertet und SPD-Ortsvereinsvorsitzender Dieter Rösch konnte die mit Spannung erwartete Siegerehrung mit Preisverleihung vornehmen. Bei den Elf- bis Zwölfjährigen siegte Fabian Spohr, der auch die Tagesbestleistung mit 67 Schlägen erreichte, vor Benjamin Graf und Alexander Kling. Bei den acht- bis zehnjährigenjährigen Mädchen belegte Greta Bühler den ersten Platz, gefolgt von Marlene Joswig und Celine Astor. Bei den acht bis zehn Jahre alten Jungen siegte Maximilian Gaub vor Maximilian Rohr und Emil Strümpel. dr

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 07.09.2018