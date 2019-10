Kinder haben die Wahl

Reilingen.Auch in diesem Schuljahr übernimmt die Kommunale Betreuung alle AG-Angebote für Erstklässler – mit Ausnahme der Chor-AG. Die Kommunale Betreuung wird montags bis donnerstags jeweils drei AGs anbieten. Gleichermaßen sind die Bereiche „Bewegung“, „Gestalten“ und „Entspannung“ angesprochen. Die Ganztagskinder aus den ersten Klassen werden allmählich an die AG-Inhalte herangeführt.

In den ersten Schulwochen spielen die „neuen“ Abc-Schützen gemeinsam und sind – wenn möglich – draußen. So lernen sich die Kinder untereinander kennen, schließen Freundschaften und machen sich mit der neuen Schulumgebung schneller vertraut. Nach und nach stellt die Kommunale Betreuung ihre AG-Angebote vor. So wird jeder Schüler einen ersten Eindruck bekommen, wie sich die Themen anfühlen und soll selbst herausfinden, ob es „passt“. Vor den Herbstferien entscheiden sich die Kinder selbst für ihre AGs.

Die Kommunale Betreuung hatte alle AG-Kinder aus den ersten Klassen zusammen mit ihren Eltern zu einem „Elterncafé“ eingeladen, um sich selbst sowie das AG-Thema vorzustellen. Mit großer Freude kamen viele Eltern und stellten ihre Fragen im Einzelgespräch mit den Mitarbeitern. Weitere Fragen beantworten die Mitarbeiter der Kommunalen Betreuung unter Telefon 06205/2 89 02 54 oder unter E-Mail kommunale.betreuung@reilingen.de. zg

