Kinder schließen ihn ins Herz

Anzeige

Schiller zur Entspannung

Zur Entspannung lese er dann noch einen Kommentar zu Schillers Leben und Werk, denn hier schreibt er bald Prüfungen. „Ich bin hier, um mein Deutsch zu verbessern. Da kann ich sehr viel von den Kindern lernen“, freut sich Arthur. Für die Kinder ist der Besuch des Praktikanten aus Paris ein kleiner Blick in die weite Welt. Sie berichten von ihren Familienurlauben in Frankreich und erzählen Arthur, wo sie schon waren, und fangen an, sich so auszutauschen – so spricht man also Deutsch.

Manches Mal müssen auch die Betreuer weiterhelfen, wenn zum Beispiel Dialektwörter wie Lutscher, Gutsel, renne, arg, bissl oder gar Mugg fallen. „Es hat uns Spaß bereitet, mit Arthur zu arbeiten“, so Sven Seiler Leiter der kommunalen Betreuung. Er wünscht ihm viel Erfolg bei seinen Prüfungen und sagt „Au revoir – und bis bald“. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 02.03.2018