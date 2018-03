Anzeige

Die Mädchen und Jungen des St.-Josef Kindergarten trugen ein Plakat mit der Aufschrift „Auch uns Kindern ist der Winter ein Graus, drum treiben wir ihn einfach aus“. Dazu haben sie gleich mal selbstgebastelte Sonnen und Regenbögen mitgebracht, die sie stolz durch die Straßen trugen. Mit den Worten „Wir sind die St.-Anna-Truppe und kochen unsere Frühlingssuppe“ zeigten die Kinder, was sie vorhaben und winkten mit weißen Kochmütze und Kochlöffel den Zuschauen zu.

Da wird es bunt

Hüte mit Blättern und Blumen präsentierte der Oberlin-Kindergarten mit einer großen Gruppe und der Kindertreff ließ die Frühlingsvögel in der Spargelgemeinde einfliegen. Mit dem Haus der kleinen Hasen wurde es bunt. Die Kinder zeigten, dass sie bereits für den Sommer gerüstet sind und trugen schon mal ihre Sonnenbrille auf der Nase.

Hühnerfamlie mit dabei

Eine Hühnerfamilie zog mit einem großen Käfig, der mit Blumen geschmückt war, gemeinsam mit den Mitgliedern der Kleintierzüchter dem Frühling entgegen. Damit der Wunsch nach dem bleibenden Frühling auch wirklich oben im Himmel ankommt, schickten sie am Ende vorsichtshalber noch mal ein paar Tauben in Richtung Sonne.

Was Petrus gewiss auch nicht entgangen war, war der laute und frohe Gesang der Kinder der Schillerschule. Auch sie waren mit einer großen Gruppe am Start und hielten Stöcke, an die das Reilinger Wappen geklebt war, in die Höhe. Angeführt wurde der Sommertagszug von dem Fahnenträger und einer großen Sommertagsbrezel. Die kleine Form Brezel, die aus leckerem Hefeteig bestand, erhielten alle Kinder zum Dank für ihr Mitwirken von der Gemeinde sowie der Kultur- und Sportgemeinschaft geschenkt.

Neben dem Karnevalverein mit Prinzessin Sarina wurde der Zug vom Musikverein Harmonie, den Musikfreunden und dem Jugendspielmannszug musikalisch begleitet.

Am Ende zog der Schneemann, der von der Familie Greif gebaut wurde, mit einem breiten Lachen den Kindern hinterher. Aber dieses Lachen verging ihm ganz schnell. Kaum hatten alle gemeinsam laut und dreimal hintereinander „Winter hinaus“ gerufen, sagte Philipp Bickle: „Es ist eine alte Tradition, dass der Kerl am Sommertagsumzug verbrannt wird“ – und entzündete ihn sogleich. Das Lachen entschwand und seine Nase stürzte zu Boden, was die Kinder mit lautem Applaus feierten.

Ab zum Frühlingsfest

„Lasst uns dem Winter ein letztes Adieu zurufen“, forderte der Bürgermeister die Zuschauer auf und dankte allen Mitwirkenden und den Sicherheitskräften. Bevor die gut gelaunte Schaar von der Schule in Richtung Frühlingsfest weiterzog, rief Stefan Weisbrod allen zu: „Ein ,Glück auf’ auf unsere schönes Reilingen“ – das gestern einen wunderschönen Frühlingstag erlebt hatte.

