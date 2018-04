Kinder sind kreativ und lustig

Anzeige

Reilingen.In der zweiten Osterferienwoche bot die Kommunale Betreuung der Gemeinde erneut ein abwechslungsreiches Ferienprogramm für die Schüler an. Begonnen hat die Woche mit einer Osterolympiade. Die Teilnehmer waren in Gruppen eingeteilt und konnten sich an fünf Stationen messen: Sackhüpfen, Balltransport, Prellball mit Hindernissen, Racer-Rennen und Rückwärts-Rennen.

Am nächsten Tag gab es mehrere Angebote. Jasmina Ditsch hatte sich bei den „Lustigen Fotos“ eingetragen. Sie berichtet: „Dort knipsten wir Fotos in der Schule, welche wir uns vorher ausgedacht hatten. Auch hatten wir Utensilien wie Papieraugen oder Bananen mit zu Verfügung. Der Rest der Band war in der Sporthalle zum Toben und Spielen.“

Für alle Kinder stand auch ein Besuch auf dem Rathaus auf dem Programm. Sie machten eine Rallye durch die Gemeindeverwaltung und besuchten die Mitarbeiter. Die Mädchen und Jungen durften in alle Zimmer hineingehen und ihre Fragen an die Rathausbediensteten stellen.