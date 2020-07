Kinoabend im Freien

Reilingen.Die Gemeinde veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Kultur- und Sportgemeinschaft (KuSG) und dem Kinomobil BW einen Oper-Air-Kinoabend auf dem Sportplatz hinter den Fritz-Mannherz-Hallen. Am Freitag, 21. August wird dort der Film „Das perfekte Geheimnis“ von Bora Dagtekin gezeigt. Einlass ist ab 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr. Zuschauer müssen sich direkt auf ihre Plätze begeben.

Der Vorverkauf für den Kinoabend startet am Montag, 3. August. Karten gibt es im Rathaus, Zimmer 213. Die Eintrittskarten werden personalisiert und sind daher nicht übertragbar, beim Kauf werden auch die entsprechenden Daten vorschriftsmäßig erhoben und vor Eintritt in die „Filmarena“ kontrolliert. Die Tickets kosten 7 Euro. Eine Abendkasse wird es nicht geben. Bei Regen wird der Film in der FMH vorgeführt, da auch dort für 250 Besucher die entsprechenden Abstände eingehalten werden können. Die Landfrauen bleiben ebenfalls im Boot und werden für das leibliche Wohl sorgen.

Drei Frauen. Vier Männer. Sieben Telefone. Und die Frage: Wie gut kennen wir unsere Liebsten wirklich? Bei einem Abendessen wird über Ehrlichkeit diskutiert. Spontan entschließen sich die Freunde zu einem Spiel: Alle legen ihre Smartphones auf den Tisch und alles, was ankommt, wird geteilt, Nachrichten werden vorgelesen, Telefonate mitgehört. zg

