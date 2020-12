Kirsten Karran ist die neue Leiterin im Hospiz Agape

Reilingen/Wiesloch.Kirsten Karran aus Angelbachtal ist die neue Leiterin des Hospizes Agape in Wiesloch, wie Reilingens Bürgermeister Stefan Weisbrod in seiner Funktion als ehrenamtlicher Geschäftsführer mitteilt. Kirsten Karran ist als examinierte Krankenschwester seit 2013 im Hospiz tätig und war zuletzt seit zwei Jahren in der Funktion der Pflegedienstleitung. Die neue Leiterin des zwischenzeitlich 25 Mitarbeiter umfassenden hauptamtlichen Teams ist vielfältig qualifiziert und berufserfahren.

Gerade zuletzt schloss sie mit großem Erfolg die Weiterbildung zur offiziellen Heimleiterin ab. Sie wurde nun dieser Tage im Kreise der Gesellschafter der Hospiz Agape gGmbH in ihrer neuen Funktion willkommen geheißen. Das Hospiz Agape kümmert sich in Wiesloch für die ganze Region bereits seit 2008 um sterbenskranke Menschen in ihren letzten Tagen, ganz nach dem Motto: „Der Zeit mehr Leben geben“. Weisbrod ist seit 2010 ehrenamtlicher Geschäftsführer dieser gemeinnützigen Einrichtung. zg

