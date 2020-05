Kitas öffnen teilweise wieder

Reilingen.Gerade die jungen Familien sind aufgrund der weggebrochenen Betreuung in Kindertagesstätten und Schulen in ihrem Arbeitsalltag enorm belastet. Die Schritte der Landesregierung zurück in einen normalen Kita-Betrieb sind klein, die Öffnung läuft in Etappen. Ein erster Schritt war die Erweiterung der Notbetreuung seit 27. April. Jetzt hat das Land Baden-Württemberg beschlossen, ab 18. Mai die erweiterte Notbetreuung in Richtung eines reduzierten Regelbetriebs schrittweise auf bis zu 50 Prozent der Kinder auszuweiten.

In Übereinstimmung mit der Landesverordnung haben sich Gemeindeverwaltung und die Träger der Reilinger Kindertagesstätten auf folgende Vorgehensweise zur schrittweisen Erweiterung verständigt, wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung bekanntgibt:

Vorrang haben weiterhin die Kinder, die bereits in der erweiterten Notbetreuung sind sowie die, bei denen besonderer Förderbedarf besteht.

Aufnahme der Vorschulkinder und der dazugehörigen Geschwisterkinder.

Aufnahme der Eingewöhnungskinder, falls sie laut Corona-Verordung einen Anspruch auf einen Notbetreuungsplatz haben.

Sofern die Grenze von 50 Prozent mit diesen Lockerungen nicht erreicht ist, kann jede Einrichtung für sich individuell, je nach Struktur und Möglichkeit, weitere Kinder aufnehmen und bis zur Obergrenze auffüllen.

Anmelden über Formular

Neu ist, dass die Betreuungsbedarfe – auch der Notbetreuung – jetzt direkt beim Kindergartenträger an-meldet werden können. „Wir wünschen Eltern und Kindern, dass diese Öffnung ein weiterer kleiner Schritt hin zur Normalität ist“, betont Bürgermeister Stefan Weisbrod. zg

Info: Das zentrale Formular gibt es unter www.reilingen.de/index.php ?id=469&publish[formId]=1329

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 23.05.2020