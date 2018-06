Anzeige

Reilingen.Kulinarisch ging das Reilinger Fischerfest bereits gestern in die Vollen. Mit „Dougie & The Blind Brothers“ füllte der Angelsportverein sein 55. Fest. Auch heute locken die Leckereien aus der See und den Flüssen in Kombination mit frischem Salat ab elf Uhr und werden den Weg bereiten, bis um 19.30 Uhr die junge Musikerin Anne Mathieu das Publikum verzaubert.

Gegen 20.30 Uhr wird der Verein dann mit Bürgermeister Stefan Weisbrod das Festbier anstechen, um anschließend auf den neuen Regenten anzustoßen. Bereits am 20. Mai hatte sich Dominik Mattern als Sieger des Königangelns empfohlen, sein Erster Prinz Jürgen Eifler und sein Zweiter Prinz David Garmann begleiten ihn auf die Bühne.

Im Anschluss dürfen alle Gäste das Glas erheben und sich ab 20.30 Uhr in der Bar vergnügen. Der Fischerfestsonntag steht erneut im Zeichen des Genusses, denn ab elf Uhr kann hier bei Blasmusik zum Frühschoppen eingekehrt werden.