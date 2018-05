Anzeige

Reilingen.Zum Abschied gab es feine Pralinés – „Stärke darf sich gerne über die Details definieren“, erläuterte Richard Bangert seinen Gästen das kleine Geschenk für den Nachhauseweg. Der Diplom Betriebswirt (FH) feierte gemeinsam mit ihnen ein freundschaftliches Jubiläumsfest und würdigte damit jede individuelle Kooperation und Zusammenarbeit. Denn genau hier liegt die Stärke der Kanzlei, ist sich das Vorstandsmitglied der Steuerberaterkammer Nordbaden sicher.

Seit 20 Jahren ist Richard Bangert mit seiner Kanzlei in Reilingen ansässig. Eine Zeit, die er stets unter das Credo „Unsere Arbeit für Ihre Stärke“ stellte. Gemeinsam mit seinem Team, das stark rund um das Thema Finanzen ist, lud er zu Musik, Unterhaltung, Begegnung und Schmaus ein. Damit gaben sie auch gerne einen Einblick in ihre tägliche Arbeit, die den Mensch in den Mittelpunkt stellt und dessen Werk würdigt.

„Kompetenz bringt uns auf den Weg zum besten Ergebnis für unsere Mandanten“, betonte der Kanzlei-Inhaber, „dazu gehört der Weitblick für Trends in der Steuerpolitik und unsere kommunikative Stärke.“ Am Jubiläumstag widmeten sich daher alle dem entspannten Gespräch und der Begegnung, denn nicht nur Zahlen machen dem Team um Richard Bangert einfach Spaß.