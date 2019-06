Kreisverkehr leuchtet in mystischem Blau

Reilingen.Dass sich mit Licht eine historische Gebäudestruktur intensiver wahrnehmen lässt, ist bei zahllosen unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden, beispielsweise auch den Reilinger Ortskirchen, zu erkennen. Welchen Eindruck eine neue LED-Kreisleuchte vermittelt, wird derzeit am südlichen Ortausgang erlebbar. Dort wird der kreisrunde Verkehrsplatz neuerdings in den Nachtstunden in ein mystisches, blaues Licht getaucht. Dabei kommen zu dieser Jahreszeit die wunderschönen Blütenkerzen der mittig platzierten Kastanie herrlich zur Geltung. Darüber hinaus wird der ansonsten in der Dunkelheit nur schwer einsehbare Kreisel von den Verkehrsteilnehmern jetzt besser wahrgenommen. jd/Bild: Heiler

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 08.06.2019